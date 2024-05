De Luca replica a Meloni: "Passeggiata? Non mi riferivo a Caivano" Il governatore: "Polemica del tutto sbagliata: esponenti Governo non hanno molta ironia"

"Non ho capito bene a cosa si riferisse, credo che non abbia avuto una informazione corretta, non ho mai parlato di passeggiate a Caivano. Ha fatto una polemica del tutto sbagliata e fuori contesto ma soprattutto priva di un riferimento oggettivo". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a Caivano, in risposta a quanto detto dal premier Meloni nel suo intervento. "Mi ero permesso di prendere in giro un po' Durigon ieri per la passeggiata che abbiamo fatto al molo Beverello - ha spiegato a margine - Ma sono esponenti di governo che non hanno molta ironia, sono molto nervosi in questo periodo. in ogni caso la passeggiata a cui mi riferisco era quella al molo Beverello, dunque 'un peu de souplesse' direi agli amici del governo nazionale e state sereni".