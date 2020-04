Ricercato da settembre bloccato dopo incidente con i vigili Mazari, deve rispondere di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga

Klodian Mazari, un cittadino albanese di 29enne, ricercato dal settembre scorso, è stato arrestato oggi dai carabinieri dopo un inseguimento.

L’uomo deve rispondere di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga e di sfruttamento della prostituzione, reati commessi nel Casertano tra il 2016 ed il 2017.

Mazari era a bordo di un’utilitaria quando si è quasi scontrato in via Biagio Castello, a Cardito, con una pattuglia della Polizia Municipale. Due pattuglie dei carabinieri hanno assistito alla scena e sono intervenute. Il 29enne è sceso prontamente dall’auto è si è dato alla fuga a piedi. I militari lo hanno inseguito e sono riusciti a bloccarlo in una scuola privata dove il fuggitivo aveva provato a nascondersi. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello ed ha fornito false generalità al momento dell'arresto.