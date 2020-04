Pianura, la polizia denuncia un 23enne per droga Notato dagli agenti, scappa ma poi viene raggiunto, bloccato e denunciato

Gli agenti del commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Socrate una persona che, alla loro vista, si è data alla fuga. I poliziotti hanno bloccato l'uomo nei pressi della sua abitazione in via Carlo Carrà dove hanno rinvenuto una busta in plastica con 9 involucri di cannabis per un peso di circa 15 grammi. Si tratta di un ventenne napoletano con precedenti a carico. E' stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sanzionato per aver violato le misure previste dal Dpcm del 22 marzo del 2020.