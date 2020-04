Napoli: 16 persone multate durante i controlli anti-contagio Il Nucleo di Polizia Turistica ha sorpreso un B&B ancora in attività

Continuano i controlli anti-contagio della Polizia Locale di Napoli. Ieri 16 multe da 533,33 euro sono state comminate a persone scoperte alla guida che non hanno fornite motivate e comprovate esigenze per giustificare l’uscita.

Nel complesso sono stati controllati, dai 343 agenti e ufficiali della polizia Municipale, 1282 conducenti di veicoli e 904 cittadini, a cui sono stati richiesti i moduli di autocertificazione. Oltre alla sanzione, per i trasgressori è scattata anche la segnalazione all'ASL territoriale per l'isolamento fiduciario.

La Polizia Locale, nell'ambito dei controlli anti-contagio, hanno ispezionato 446 negozi, per verificare il rispetto delle distanze di sicurezza, accertare il divieto di assembramento e per la verifica dell'idonea certificazione della disinfezione.

Due titolari sono stati verbalizzati per non aver rispettato la normativa.

Nella zona di Chiaia, inoltre, il Nucleo di Polizia Turistica ha sorpreso un bed & breakfast ancora in attività malgrado i divieti imposti alle strutture ricettive non alberghiere. Gli agenti hanno accertato che il b&b, ospitava due ragazze brasiliane (la loro presenza in città è in corso di accertamenti). Alla titolare del B&B è stata imposta la chiusura e una sanzione di 400 euro.