San Giovanni: la polizia arresta un uomo per droga Nei guai un 43enne napoletano con precedenti

Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra hanno arrestato un 43enne, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Era a bordo di un’auto fermata al corso San Giovanni, è stato trovato in possesso della somma di 550 euro e di 6 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 600 grammi.

I poliziotti hanno esteso il controllo anche all’abitazione in via Ferrante Imparato dove hanno sequestrato quattro pezzi della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 50 grammi, un coltello e delle bustine per il confezionamento della droga.

Per l'uomo anche la sanzione per violazione della normativa contro la diffusione del contagio da Covid19.