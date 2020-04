Trovata in possesso di 1 kg di hashish: arrestata Controlli della Polizia di Pianura a Napoli

L'hanno trovata in possesso di 9 panetti e 8 stecche di hashish del peso complessivo di 1 kg e della somma di 7550 euro. Per questo motivo gli agenti del Commissariato di Pianura, hanno arrestato una donna di 50 anni. Il controllo è stato effettuato in via Vicinale Sant’Aniello presso l'abitazione della donna. Già con precedenti di polizia, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.