Napoli: rubano un furgone con un pastore tedesco dentro Uno dei ladri è riuscito a fuggire, l’altro, un 19enne serbo, è stato arrestato

Gli agenti della polizia del commissariato di Scampia hanno ricevuto una telefonata dalla centrale di una società di antifurto satellitare che ha segnalato il furto di un furgone indicando anche la posizione del veicolo in una strada del quartiere nella periferia nord di Napoli.

All’interno del furgone i ladri hanno trovato una sorpresa, un pastore tedesco. Quando sono arrivati sul posto indicato dal satellitare, i poliziotti hanno trovato il cane legato ad un palo e due uomini che stavano cercando di rimuovere il gps dal veicolo. I ladri alla vista degli agenti hanno tentato la fuga ma solo uno è riuscito a scappare.

Le forze dell'ordine hanno bloccato un 19enne serbo irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, che è stato denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Per lui anche la sanzionato per avere violato le norme anti contagio. Sia il furgone che il cane pastore sono stati restituiti al proprietario.