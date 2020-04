Napoli: trovato in strada con 860 grammi di marijuana I carabinieri hanno arrestato un 27enne per detenzione di droga a fini di spaccio.

Un 27enne originario del Gambiaè stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. In particolare, 860 grammi di marijuana che custodiva nello zaino. 'Roba' rinvenuta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella che hanno fermato il giovane, mentre passeggiava in largo Sant'Erasmo a Napoli, durante i controlli per il rispetto delle norme anti-contagio.