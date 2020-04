Napoli: la GdF sorprende pescatori di frodo Nella notte due sub sono stati fermati nelle acque antistanti il varco Bausan

Sui 2000 controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza nella provincia di Napoli per il rispetto delle norme anti-contagio Coid, sono 110 le persone sanzionate.

A Napoli, nelle acque antistanti il varco Bausan, sono state individuate due persone che di notte, con un’imbarcazione in vetroresina, praticavano pesca subacquea. I due sono stati sanzionati sia per l'attività di pesca che per le violazioni delle misure di contenimento anti Covid. L'equipaggiamento da sub e le varie attrezzature sono state sequestrate.

A Torre Annunziata i militari delle Fiamme Gialle hanno bloccato un 38enne trovato in possesso di 36 grammi di cocaina. L'uomo sarà giudicato per direttissima. A Volla i finanzieri hanno sequestrato 550 mascherine e visiere protettive non a norma.