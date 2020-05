Covid-19 a Napoli: il dramma nei quartieri spagnoli Non bastano gli aiuti quotidiani del volontariato, la situazione in questi luoghi è molto critica

Situazioni assai difficili e precaria anche dal punto di vista igienico sanitario nei Quartieri spagnoli a Napoli. In più persone ammassati, senza distanza sociale. Una donna divide lo spazio con due figli piccoli, il fratello, il padre costretto a letto da un ictus e la madre che, prima del coronavirus, aiutava la famiglia facendo la parcheggiatrice abusiva. E' la storia di una delle centinaia di persone aiutate quotidianamente dalla rete solidale creata dai centri sociali di Napoli, tra cui Lo sgarrupato che opera nel quartiere Montesanto. Ma sono tantissime le situazioni di estrema povertà. Mancano adeguati dispositivi di protezione. Mancano, tablet per i bambini. E il rischio contagio in questi ambienti è a portata di mano. Viene rivolto un appello alle istituzioni a non abbassare la guardia e a garantire maggiore assistenza agli ultimi.