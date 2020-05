Furti: sette arresti. Sgominata banda delle carte d'identità Ordinanza del gip del Tribunale di Ancona per persone residenti in provincia di Napoli

Sette persone, ritenute componenti della cosiddetta banda delle carte d'identita', sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Osimo (Ancona), in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari del gip del Tribunale di Ancona. L'ordinanza e' stata eseguita nei comuni di Napoli, Somma Vesuviana, Brusciano, Sant'Antimo e Cercola. I sette sono ritenuti responsabili, in concorso, di furti pluriaggravati ed alcuni di loro anche di ricettazione. Le indagini condotte dai carabinieri di Numana e coordinate dalla Procura di Ancona hanno consentito di disarticolare un gruppo criminale della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di 22 furti ai danni di uffici comunali, esercizi commerciali e agenzie di servizi nelle province di Ancona, Pesaro Urbino, L'Aquila, Benevento, Arezzo, Bari, Caserta, Salerno e Napoli.