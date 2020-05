Napoli: GdF sequestra 900 mascherine per bambini contraffatte Vendute a 5 euro l’una, non avrebbero garantito nessuna sicurezza contro il rischio contagio

900 mascherine per bambini non a norma e con loghi contraffatti sono state sequestrate dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nella zona industriale partenopea.

Le Fiamme Gialle del 2° Nucleo Operativo Metropolitano durante un controllo anti-covid-19 hanno notato che in un negozio del centro commerciale “Cinamercato”, erano in vendita dispostivi di protezione individuali sospetti. Alcune mascherine per bambini con sopra impresse le immagini dei personaggi che spopolano nel mondo baby, dai personaggi del videogame Fortnite ai supereroi, sono state sottoposte a riscontri. È stato appurato, attraverso un controllo documentale, che i loghi riportati sui dispositivi erano contraffatti e che le mascherine non erano a norma dal punto di vista sanitario.

In particolare, i dispositivi, venduti a 5 euro ciascuno, erano sprovvisti della certificazione obbligatoria di conformità e non avrebbero garantito alcuna sicurezza ai bambini contro il rischio contagio. Le mascherine sono state sequestrate e il titolare del negozio, un 46enne di origine cinese, è stato denunciato per frode in commercio, contraffazione marchi e ricettazione.