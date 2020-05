Il capitale del clan Lo Russo in Toscana La Dda di Firenze coordina un’operazione sul reimpiego di capitali illeciti in Toscana

La Dda di Firenze sta coordinando un’operazione finalizzata a contrastare il reimpiego di capitali illeciti in Toscana.

I Carabinieri del nucleo Investigativo del Comando provinciale di Firenze stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del capoluogo toscano nei confronti di due indagati residenti a Napoli.

Le indagini che hanno portato all’ordinanza sono una prosecuzione dell’operazione “Vello d’oro” del 2018, che mise in luce l’espansione del potere delle cosche calabresi nei territori toscani. Questa colta per gli investigatori avrebbero messo in luce "complessi meccanismi di riciclaggio e documentato rapporti affaristici tra soggetti contigui al clan camorristico Lo Russo e imprenditori toscani del settore conciario”.

Dunque si prova a fare luce sull’espansione del potere camorristico che in Toscana avrebbe trovato terreno fertile per reimpiego dei capitali e delle liquidità frutto delle attività illecite dei sodalizi criminali.