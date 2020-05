Capodichino: Polizia arresta un uomo per droga Forza un posto di blocco ma viene raggiunto e bloccato

Un 33enne napoletano, con precedenti, è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento.

E' accaduto in piazza Di Vittorio a Napoli: in sella ad un motociclo, il giovane, alla vista di un posto di blocco, ha accelerato la marcia e si è dato alla fuga ma, dopo un inseguimento, è stato raggiunto in via Comunale Vecchia di Miano, dove il mezzo ha impattato contro l'auto della volante.

L’uomo ha poi provato a squagliarsela a piedi, inutilmente. E' stato trovato in possesso di 4 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 1 grammo,8 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 10 grammi e della somma di 665 euro.

Il 33enne è stato anche sanzionato per guida senza patente, perché mai conseguita, e per aver violato le norme anti contagio.