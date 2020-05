Nuovo caso, sindaco infuriato: "E imbecilli senza mascherina" Vincenzo Cuomo attacca: "Assisto quotidianamente a scene incredibili: imbecilli sempre senza dpi"

Un nuovo caso positivo al coronavirus a Portici (Napoli) suscita la reazione indignata del sindaco, Vincenzo Cuomo che in un post su facebook accusa quanti girano in strada senza indossare la mascherina o fingono di utilizzarla portandola sotto al mento o al collo come se si trattasse di una sciarpa. ''Il rischio di contagio c'è ancora ed è un rischio reale, ed infatti abbiamo un nuovo caso positivo, una persona di 54 anni che è stata ricoverata in Ospedale Covid a Boscotrecase (Napoli)'' scrive su facebook. ''Assisto quotidianamente a scene incredibili, un branco di imbecilli che utilizzano la mascherina solo se vedono passare nelle loro vicinanze una pattuglia delle forze dell'ordine, e che se vengono fermati trovano le scuse più idiote per giustificare la loro imbecillità''. Il sindaco dà anche un aggiornamento ''Il totale complessivo dei tamponi effettuati è pari a 448 con un numero di negativi pari a 427 ed un numero di positivi pari a 21.Sono 14 quindi le persone guarite, mentre 3 sono le persone decedute e 4 quelle che attualmente sono contagiate ma di queste 3 in via di definitiva guarigione di cui daremo notizia nei prossimi aggiornamenti ed una ricoverata in ospedale''.