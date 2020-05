Napoli: maxi sequestro di sigarette, oltre una tonnellata I carabinieri hanno scoperto in un container a Ponticelli 5.200 stecche di bionde di contrabbando

I Carabinieri di Napoli hanno eseguito un maxi sequestro di sigarette di contrabbando. I militari hanno scoperto oltre una tonnellata di "bionde" in un container fermo nel quartiere Ponticelli. 5.200 stecche di sigarette che vendute al dettaglio, avrebbero fruttato circa 200mila €.

I carabinieri sono arrivati al container dopo aver fermato un uomo di 43 anni, poi arrestato, che nascondeva in macchina 400 stecche di sigarette di contrabbando. I militari hanno ricostruito la strada percorsa dal 43enne e sono giunti dunque al container che era parcheggiato in una rimessa per autoarticolati.

Sigarette, auto e container sono stati sottoposti a sequestro. L'uomo è ora nel carcere napoletano di Poggioreale.