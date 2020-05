Napoli: rissa per la pensione della suocera 6 persone sono state arrestate dai carabinieri intervenuti sul posto

Due cognati sono arrivati alle mani per contendersi la suocera. Alla base della lite più che il sentimento per la congiunta vi era, in realtà, l’interessa per l’amministrazione della pensione della donna.

Quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, sono intervenuti sul posto, hanno trovato ben 6 persone intente ad azzuffarsi. La discussione familiare era infatti sfociata in una violenta rissa.

Il litigio è stato bloccato dai militari e i 6 coinvolti sono stati arrestati e sottoposti a giudizio direttissimo. L'arresto è stato convalidato ma non è stata applicata nessuna misura.

Sembra dunque suocera diventa, quando munita di pensione allettante, un vero e proprio affetto stabile da difendere.