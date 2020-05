Cocaina in casa: denunciata una donna Controlli della Polizia a Napoli

Gli agenti del commissariato Pianura hanno denunciato una 35enne napoletana per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della donna, trovata in possesso di 7 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 3 grammi, della somma di 665 euro e di un bilancino.