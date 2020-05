Soldi per accorciare lista d'attesa: medico ai domiciliari Si sarebbe fatto promettere e in parte versare denaro per fare un'operazione saltando lista attesa

Soldi per accorciare le liste d'attesa: con questa accusa la Squadra Mobile di Napoli, con gli uomini del commissariato di Posillipo, ha eseguito l'ordinanza del Gip di Napoli che ha disposto gli arresti domiciliari, per concussione, per un medico del Fatebenefratelli di Napoli.

L'uomo “nella sua qualità e abusando dei poteri inerenti alla sua pubblica funzione di Dirigente medico in servizio presso il Reparto di Anestesia e Rianimazione, avrebbe costretto una persona a promettergli e versare in parte una somma di denaro per poter essere operata in tempi brevi, senza rispettare la lista d'attesa, presso la struttura, convenzionata con il Servizio sanitario nazionale o presso altra struttura comunque convenzionata”.