Vaga tra i binari disorientato: salvato da guardie giurate Intervento provvidenziale a Napoli della security service

Erano circa le 21 quando due guardie particolari giurate della security service in pattugliamento nella stazione centrale di Napoli hanno notato una persona anziana e distinta aggirarsi tra i binari, disorientata, motivo per il quale si sono avvicinate per prestargli soccorso e accompagnarlo alla stazione della locale Polfer.

La persona in questione è il padre del console generale Sri Lanka per tutto il sud Italia con sede a Roma e Napoli Mino Capasso. Poche ore prima era stata denunciata la scomparsa da casa dell'anziano.

Alla notizia del ritrovamento e soprattutto venuto a conoscenza della professionalità e cortesia usate dalle guardie particolari giurate, il Console, persona squisita, dalle grandi doti umane, non ha esitato a contattare il presidente nazionale associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti per esprimere il suo apprezzamento anticipando di voler solennemente e istituzionalmente ringraziare le guardie giurate della Security Service che da anni prestano servizio presso Grandi Stazioni.

Il Presidente Giuseppe Alviti ha sottolineato come oramai il servizio delle guardie particolari giurate sia essenziale per la tutela del territorio e della collettività ed ha aggiunto vivo apprezzamento al lavoro effettuato dai colleghi