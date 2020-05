Boss scarcerato torna in cella Si tratta di un esponente del clan Amato - Pagano

Era stato da poco scarcerato, ma ora torna in carcere G.B., ritenuto dalla Dda il luogotenente del clan Amato Pagano, trasferito ai domiciliari a causa della pandemia e delle sue condizioni di salute. I carabinieri gli hanno notificato ieri un provvedimento con il quale se ne dispone la reclusione, per quasi due anni, di un residuo pena per il reato di associazione per delinquere di tipo camorristico.