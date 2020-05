Insegue, picchia e rapina un uomo: arrestato In manette a Napoli un marocchino di 23 anni

Aggredisce e rapina un uomo in strada ma viene intercettato e fermato dalla Polizia. Le manette sono scattate ai polsi di un 23enne marocchino irregolare sul territorio nazionale.

Dovrà rispondere di rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Era anche destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel mese di febbraio per reati contro il patrimonio, e di un ordine di espulsione dal territorio nazionale.

A notarlo sono stati i poliziotti in piazza Garibaldi mentre nel rincorrere un uomo si era disfatto di un portafogli lanciandolo a terra. I poliziotti lo hanno poi raggiunto e, dopo una colluttazione, bloccato in via Sant’Anna alle Paludi accertando che poco prima aveva aggredito e rapinato l’uomo che lo stava inseguendo.