Napoli: sgominata banda di spacciatori al Vomero Smantellato un’organizzazione che spacciava droga tra piazza Medaglie d’Oro e piazza Immacolata

10 spacciatori, una vera e propria banda che spacciava durante le notti di movida del quartiere collinare della città. I carabinieri hanno smantellato l’organizzazione e accertato che il gruppo si finanziava attraverso il fuso di computer nelle scuole.

Lo spaccio avveniva o con la vendita in diretta a piazza Immacolata dove si posizionavano alcuni dei ragazzi arrestati in attesa dei clienti, o attraverso ordinazioni telefoniche con consegna all’acquirente.

Uno dei pusher, all’epoca dei fatti accertati dai carabinieri, lavorava come barista in un bar della centralissima piazza Medaglie d'Oro. Il giovane spacciava anche durante l’orario di lavoro vendendo la droga direttamente da dietro il bancone del bar.

Stamattina i Carabinieri della compagnia Napoli Vomero, a conclusione di indagini coordinate dalla Dda di Napoli, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli nei confronti di 10 persone, una in carcere e 7 agli arresti domiciliari e due allo stato irreperibili, per i reati di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanza stupefacente nonché furto aggravato in danno di un istituto scolastico.

Le indagini, iniziate nel gennaio del 2018 a seguito della commissione di un furto ai danni di una scuola media del quartiere Vomero, hanno permesso di identificare gli autori in sei giovani tutti maggiorenni che, dopo avere divelto una inferriata posta a protezione dell'edificio scolastico, erano entrati nella scuola dalla quale avevano rubato computer e pianole elettroniche. Subito dopo il furto avevano nascosto la refurtiva all'interno delle aiuole di piazza Medaglie d'Oro da dove, nei giorni successivi, la recuperavano e la vendevano ad alcuni ricettatori non ancora identificati.

Dalle indagini sviluppate in prosieguo si è accertato che il gruppo, organizzatosi con ruoli ben definiti, utilizzava i proventi derivanti della vendita delle refurtive, tra cui quella portata via dall'istituto scolastico, per l'acquisto di sostanze stupefacenti che poi avrebbero rivenduto nel quartiere collinare, avviando un’attività di di spaccio, in particolare hashish, marijuana e cocaina.

Nel corso delle indagini, durante le quali sono stati arrestati in flagranza di reato quattro giovani per episodi legati all'attività di spaccio, sono stati monitorati innumerevoli episodi riconducibili, secondo i Carabinieri, al gruppo ed avvenuti principalmente nelle aree del Vomero più frequentate dai giovani in cerca di sostanze stupefacenti ed in particolare in piazza Immacolata e piazza Medaglie d'Oro. Accertate molte cessioni a minori. L'operazione dei Carabinieri ha permesso il sequestro di numerosissime dosi di hashish, marijuana e cocaina.