Parcheggiatore abusivo minaccia e aggredisce automobilista Arrestato dalla Polizia con l'accusa di tentata estorsione

Un 35enne napoletano con precedenti a carico è stato arrestato dalla polizia per tentata estorsione. Gli agenti sono intervenuti dopo la teelefonata con la quale il titolare di un esercizio commerciale in via Alessandro Poerio aveva riferito di essere stato aggredito da un parcheggiatore abusivo che gli aveva impedito di allontanarsi con l’auto, pretendendo soldi per la sosta.

Incurante della presenza dei poliziotti, l'uomo ha continuato ad inveire e minacciare il negoziante. E' stato bloccato ed arrestato.