Due cugini arrestati dalla polizia per spaccio Sequestrati due panetti di marijuana per un peso di circa 200 grammi

Li hanno trovati in possesso di due panetti di marijuana per un peso di circa 200 grammi e della somma di 280 euro. Nei guai a Napoli sono finiti due cugini di 20 e 34 anni, entrambi arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività è stata condotta dagli agenti del commissariato Pianura, che hanno notato in via Torciolano un’autovettura con due persone a bordo che, alla loro vista, hanno cercato di eludere il controllo accelerando la marcia.