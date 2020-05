Piazza di spaccio a Caivano: manette a mamma e figlio Blitz della Polizia all'interno di un'abitazione

A Caivano un uomo sottoposto agli arresti domiciliari è stato trovato in possesso di una busta con 25 involucri contenenti cocaina del peso complessivo di circa 38 grammi. A lanciarla dal balcone di un'abitazione in via Adice era stata la madre del giovane. Ma la scena non è sfuggita agli occhi degli agenti del commissariato di polizia di Afragola. Mamma e figlio sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, l’uomo anche per evasione.