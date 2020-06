Contrabbando: arrestati due fratelli a Napoli Sequestrate 299 stecche di sigarette del peso complessivo di circa 80 kg

Sono stati sorpresi sul fatto, intenti a trasferire scatoloni da un'auto all'altra. Una scena che non è sfuggita alla Polizia. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e i falchi della squadra mobile hanno arrestato a Napoli due fratelli. Li hanno bloccati in via Mercato, in possesso di 299 stecche di sigarette del peso complessivo di circa 80 kg, tutte prive del marchio dei Monopoli di Stato. I due di 34 e 36 anni con precedenti a carico, devono rispondere di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.