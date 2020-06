Il due rubano una bici, lei arrestata e il complice scappa Intervento lampo della Polizia a Frattamaggiore

Avevano appena rubato una bici, la stavano caricando in auto ma la scena non è passata inosservata alla Polizia. E' successo a Frattamaggiore. Gli agenti del commissariato di Afragola, stavano transitando in via Riscatto. E' qui che hanno notato un uomo e una donna intenti a caricare una bicicletta su un’auto e poi allontanarsi frettolosamente. I poliziotti sono riusciti a bloccare la donna mentre il complice, che è riuscito a fuggire, è stato individuato grazie ai documenti che aveva smarrito sul posto. La bicicletta immediatamente riconsegnata al proprietario. Alla fine la 36enne napoletana con precedenti è stata arrestata per furto, mentre l’uomo denunciato.