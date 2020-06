Danneggia un autobus: denunciato dalla Polizia Bloccato un nigeriano di 23 anni

Lancia una bottiglia di vetro contro il parabrezza di un autobus. E' successo in via Nuova Marina a Napoli, dove si sono vissuti momenti di panico. La Polizia, che con il suo rapido intervento è riuscita ad evitare il peggio ha bloccato un nigeriano di 23 anni irregolare sul territorio, e lo ha denunciato per danneggiamento. Pare che già in altre occasioni l'uomo abbia compiuto atteggiamenti simili ai danni di passanti ed automobilisti in transito. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze gravi.