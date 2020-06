Napoli: sorpreso a nascondere una pistola, arrestato I carabinieri lo hanno sorpreso mentre nascondeva una Beretta.

Un 41enne di Crispano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Napoli "Quartiere 167".

L'uomo è stato notato dai militari mentre nascondeva un oggetto avvolto in un panno sotto alcuni calcinacci, nel terrazzo abbandonato di un palazzo del quartiere, in via Galimberti. L'oggetto che il 41enne aveva nascosto si è rivelata poi essere una pistola Beretta calibro 9x21 con matricola abrasa e 7 colpi nel caricatore.

A poca distanza i militari hanno anche trovato un sacchetto contenente altre 42 cartucce dello stesso calibro.

Il 41enne è stato bloccato dai militari in strada mentre era in compagnia di un 28enne, risultato agli arresti domiciliari, che è stato denunciato per evasione. L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere napoletano di Poggioreale.