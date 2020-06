Trovato con 558 pasticche di sostanza psicotropa: arrestato Manette della Polizia ad un 26enne del Gambia

Un 26enne del Gambia, con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza psicotropa e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. E' stato btrovato in possesso di 558 compresse di benzodiazepine e della somma di 50 euro. Il controllo è avvenuto in via Milano, a Napoli. Ad insospettire gli agenti, alcune persone che, alla loro vista, si erano allontanate velocemente.