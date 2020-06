Sorpreso a spacciare droga dalla Polizia: arrestato Manette per un 21enne a Carbonara

Sorpreso a consegnare un involucro contenente 6 grammi di cocaina e aricevere denaro. Per questo motivo la Polizia ha arrestato in vico Foglie a Carbonara un 21enne. Il giovane dopo essere stato notato dagli uomini della squadra mobile, si è dato alla fuga, ma è stato subito rintracciato e fermato. I poliziotti hanno recuperato la sostanza stupefacent e addosso allo spacciatore la somma di 80 euro. Per il 21enne napoletano sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente.