Consegna prodotti contraffatti ad un negozio: denunciato Controlli della Polizia in via Genova a Napoli

Consegna 20 mascherine e 177 capi di abbigliamento con marchi di note “griffe” contraffatte ma viene intercettato e denunciato. Dovrà rispondere di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione un 48enne napoletano con precedenti a carico. A denunciarlo sono stati i poliziotti i quali avevano notato in via Genova una persona davanti ad un terraneo che, alla loro vista, si è affrettata a chiuderne la porta per poi darsi alla fuga. Gli agenti, con il supporto dei Vigili del Fuoco, sono entrati nel locale dove hanno rinvenuto il materiale. La struttura e la merce sono stati sottoposti a sequestro.