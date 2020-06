Sorpreso a spacciare droga: arrestato Manette ad un 48enne napoletano

Consegna un pacchetto ad uomo a bordo di un'auto, in cambio di denaro, ma viene notato dai poliziotti del commissariato San Paolo e arrestato. E' successo in via Comunale Guantai ad Orsolone. E' qui che gli agenti hanno fermato un 48enne napoletano, con precedenti, trovandolo in possesso della somma di 20 euro e di 44 cilindri contenenti 43 grammi circa di eroina.