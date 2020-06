"E' evaso dai domiciliari" Emilio Fede arrestato sul lungomare Era in un ristorante di Napoli a cena con sua moglie. Ora è bloccato in albergo

Arrestato a Napoli l'ex direttore del tg 4Emilio Fede, mentre era a cena in un ristorante del lungomare con sua moglie per festeggiare il suo 89esimo compleanno.

L'accusa sarebbe di evasione dai domiciliari, e da quel che trapela nella richiesta del magistrato di Milano, il giornalista sarebbe considerato latitante poiché sarebbe arrivato a Napoli senza autorizzazione del giudice del tribunale di sorveglianza di Milano, dove era ai domiciliari. In pratica Fede sarebbe partito da Milano a Napoli solo informando i carabinieri di Segrate, senza però avere l'autorizzazione del magistrato. Fede deve ancora completare la sua pena con altri 4 anni ai servizi sociali.

Al momento il giornalista è bloccato in attesa della decisione del giudice che dovrebbe arrivare in mattinata. La moglie invece è rientrata nella sua abitazione di Napoli.

Come si ricorderà Fede è ai domiciliari dopo la condanna in via definitiva a quattro anni e sette mesi per via del caso Ruby bis, in cui al giornalista veniva contestato il reato di favoreggiamento della prostituzione.