Napoli: in due giorni 27 parcheggiati abusivi denunciati Molti percepiscono anche il reddito di cittadinanza

Sono 27 i parcheggiatori abusivi che i carabinieri del comando provinciale di Npoali hanno scovato e denunciato solo tra ieri e oggi. Numeri che mostrano quanto sia diffuso e ramificato il fenomeno in tutta la città partenopea. In più molti, se non tutti, gli individui che praticano questo illecito sono percettori del reddito di cittadinanza.

Uno dei 27 abusivi denunciati si è presentato stamattina nella stazione dei Carabinieri di Napoli-Stella e dopo aver protestato urlando per la contravvenzione ricevuta e soprattutto per la denuncia all’Inps che avrebbe significato, per il parcheggiatore abusivo, la perdita del reddito di cittadinanza.

L’uomo per rendere ancora più tragica la sceneggiata messa in atto ha ingerito 5 pasticche di un ansiolitico bevendo poi mezza bottiglia di birra. Soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto, è stato dichiarato in buono stato di salute e subito rilasciato.