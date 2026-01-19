Napoli: si sblocca il mercato. Lang e Lucca a un passo dall' addio L' esterno olandese verso il Galatasaray, il centravanti al Nottingham Forest

– Il mercato del Napoli entra finalmente nella sua fase operativa. Dopo settimane di stallo dovute a un "blocco soft" delle entrate, la società azzurra è pronta a sferrare i colpi decisivi grazie a due cessioni ormai imminenti che libereranno spazio salariale e slot in lista. I nomi caldi in uscita sono quelli di Noa Lang e Lorenzo Lucca.

Lang: destinazione Istanbul

L'esterno olandese, arrivato solo la scorsa estate con grandi aspettative, non è mai riuscito a integrarsi negli schemi tattici e a convincere l'ambiente. La sua avventura all'ombra del Vesuvio sembra giunta al capolinea: il Galatasaray è vicinissimo alla chiusura.

L'operazione dovrebbe concludersi con la formula del prestito oneroso (circa due milioni di euro) e un diritto di riscatto fissato intorno ai trenta milioni. Una cifra che permetterebbe al Napoli di non generare minusvalenze e di scommettere sul rilancio del giocatore in Turchia.

Lucca verso la Premier League

Situazione analoga per Lorenzo Lucca. Il centravanti, che ha trovato poco spazio nelle rotazioni, è finito nel mirino del Nottingham Forest. Anche in questo caso si lavora sulla base di un prestito con diritto di riscatto, una formula che garantisce al club inglese di testare l'impatto della punta italiana con il calcio fisico della Premier League prima dell'acquisto definitivo.

Caccia ai sostituti: identikit pronti

Con queste due partenze, la dirigenza azzurra avrà il via libera per intervenire sul mercato in entrata. La strategia è chiara: causa il regime di auto-finanziamento e il blocco soft, ogni uscita sarà compensata da un'entrata nello stesso ruolo.

Un esterno d'attacco: per sostituire la fantasia (rimasta inespressa) di Lang.

Un centravanti di scorta: un vice-titolare capace di garantire centimetri e presenza in area al posto di Lucca.

Le prossime 48 ore saranno decisive per le firme, con il Napoli pronto a reinvestire immediatamente per consegnare all'allenatore i rinforzi necessari per la seconda parte di stagione.