Portici: sorpreso con la droga e arrestato Manette per un 20enne

La polizia ha arrestato un 20enne napoletano, con precedenti per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Portici, hanno notato un ragazzo a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 7 involucri di hashish dal peso complessivo di circa 13 grammi e di 250 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato l’abitazione dell'uomo dove hanno rinvenuto altri 6 grammi circa della stessa sostanza e 2000 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.