Portici: sorpreso con la droga e arrestato

La polizia ha arrestato un 20enne napoletano, con precedenti per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Gli agenti del commissariato di Portici, hanno notato un ragazzo a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.
I poliziotti, tempestivamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 7 involucri di hashish dal peso complessivo di circa 13 grammi e di 250 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.
Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato l’abitazione dell'uomo dove hanno rinvenuto altri 6 grammi circa della stessa sostanza e 2000 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.