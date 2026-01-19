Danneggia auto e asporta due valige: la polizia arresta un 39enne E' accaduto a Napoli al corso Garibaldi

La polizia ha arrestato un 39enne napoletano, con precedenti per furto aggravato e danneggiamento. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato un giovane che stava inseguendo il 39enne con due valigie, indicandolo quale autore di un furto.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l'uomo, trovandolo in possesso di 6 cacciaviti di diverse dimensioni.

Inoltre, gli operatori, hanno accertato che poco prima, aveva danneggiato un’ auto in sosta asportando le due valigie dall’interno.

Per questi motivi, l’indagato è stato arrestato, mentre la refurtiva è stata riconsegnata al leggittimo proprietario.