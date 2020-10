Napoli, conflitto a fuoco con la polizia: morto un minorenne L'episodio nella notte in pieno centro cittadino

Un giovane è morto nel corso di confitto a fuoco che si è verificato nella notte, a Napoli, tra poliziotti e dei minorenni. Si tratta di un servizio di controllo finito malissimo, con uno degli agenti costretto a rispondere al fuoco. Uno dei proiettili ha attinto il ragazzo mortalmente. Il fatto è avvenuto in pieno centro cittadino.

A quanto si apprende la sparatoria sarebbe scaturita da un intervento dei polizotti a difesa di alcuni ragazzi, che stavano per essere rapinati. Sull'asfalto è rimasto un 17enne, che faceva parte della banda criminale, mentre un suo complice, anche lui minorenne, è stato arrestato e condotto negli uffici della questura per le attività investigative.

Si attende l'arrivo del magistrato di turno.

L'arrestato è il figlio di Genny 'a carogna, un noto pregiudicato che riuscì a fermare la partita Fiorentina Napoli per 45 minuti. Genny, al secolo Gennaro De Tommaso, negli ultimi mesi ha deciso di collaborare con le forze dell'ordine.

Insieme alla vittima, un ragazzo di Forcella, volevano rubare un'auto in via Duomo. Un agente, presente sul posto, gli ha intimato di fermarsi ma come risposta si è visto esplodere contro alcuni colpi di pistola. Di qui la necessità di difendersi rispondendo e quindi l'uccisione del 17enne.

In aggiornamento