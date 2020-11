Caivano: nascondeva hashish in caso, arrestato 30enne Sequestrata anche la somma di 1595 euro

Un 30enne nascondeva, in una zainetto nel bagno della sua abitazione a Caivano, ben 29 stecche di hashish.

A scoprirlo sono stati i Carabinieri della locale tenenza insieme ai militari del nucleo cinofili di Sarno hanno effettuato una serie di perquisizioni e controlli nell’ambito dei servizi anti-droga disposti dal Comando Provinciale di Napoli nell'area Nord.

Durante la perquisizione, i militari dell'arma hanno trovato nella camera da letto altre 10 stecche della stessa sostanza e materiale vario per il confezionamento. Sequestrata, perché ritenuta provento del reato, anche la somma di 1595 euro. L'abitazione del 30enne era anche munita di un impianto di video sorveglianza, molto probabilmente utilizzato per eludere i controlli, ed è stato sequestrato. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.