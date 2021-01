Sanità: bar chiuso per 5 giorni, sanzioni a titolare e clienti I poliziotti hanno identificato 13 avventori

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Miracoli per una segnalazione di una festa con schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un circolo privato.

Arrivati sul posto, una volta entrati hanno sorpreso numerose persone intente a consumare bevande e cibo, tutte prive della mascherina e inosservanti del distanziamento, molte delle quali si sono date alla fuga. I poliziotti hanno identificato 13 avventori, che verranno sanzionati per inottemperanza alle misure anti covid-19, ed hanno sanzionato il gestore disponendo la chiusura del locale per 5 giorni.