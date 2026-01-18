IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Falliti e fermati Dati per falliti Lang e Lucca, i partenopei non possono più dare nulla per scontato...

Non ci crederete, ma si discute del nulla. Il Napoli si stacca dalla vetta lombarda e tutti giù a fare solenni rampogne al mercato azzurro di questa estate, pure ulteriormente mortificato dal fermo pesca predisposto a puntino per la finestra di riparazione invernale. Non resta che ragionare su quel non poco a disposizione, in termini di risorse umane, per i giorni che restano fino alla fine del campionato. Dati per falliti Lang e Lucca, i partenopei non possono più dare nulla per scontato e sta solo a loro riscattarsi - tutti insieme, staff tecnico compreso - per non finire in un malincinico anonimato.