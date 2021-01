Spaccio di droga in centro, arrestato spacciatore Con se aveva 3 pezzi di hashish di circa 1,42 grammi e di 165 euro

Ieri pomeriggio, per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel quartiere Decumani, i Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato un servizio di osservazione in via Mezzocannone, all’angolo con piazzetta Nilo, dove hanno notato una cessione di droga ad un uomo da parte di un giovane.

I poliziotti li hanno bloccati trovando lo spacciatore in possesso di una scatolina con 4 bustine contenenti marijuana e altri 3 involucri della stessa sostanza per 6,82 grammi complessivi, di 3 pezzi di hashish di circa 1,42 grammi e di 165 euro.

Ismaila Barry, 28enne gambiano irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’acquirente è stato sanzionato.