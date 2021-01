Senza mascherina di notte in strada: multati 44 ragazzi A Napoli controlli nella notte

Erano in strada dopo le 22, ora in cui scatta il coprifuoco, o senza mascherina. In 44 - tutti ragazzi - sono stati sorpresi nel pieno della movida nel quartiere Vomero a Napoli dai Carabinieri della locale compagnia entrati in azione su disposizione del comando provinciale. I militari hanno passato al setaccio le strade della movida napoletana durante la notte appena trascorsa. Particolare attenzione strade e i vicoli del quartiere collinare; 44 le multe per violazione delle normative anti covid 44 persone per un importo complessivo di piu' di 12mila euro. I Carabinieri hanno identificato 172 persone - di questi 31 pregiudicati - ed effettuato in totale 39 perquisizioni. Sono state 5 le persone segnalate alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti e 4 i veicoli sequestrati.