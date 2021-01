Locali aperti e migliaia di giovani in strada, è caos movida A Napoli

“Abbiamo ricevuto tantissimi video che hanno immortalato le strade della movida di Napoli e provincia con assembramenti di migliaia di giovani, molti dei quali senza mascherina e senza il minimo rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. Il Centro della città, piazza Bellini, il Vomero e tante altre strade sono tornate come d’incanto al 2019. A Frattamaggiore ben oltre le 22 diversi locali erano ancora aperti con gruppi di ragazzi che tranquillamente consumavano alcoolici. Invece il virus non è andato via e continua a propagarsi in maniera preoccupante anche nella nostra regione. Di fronte a tanta irresponsabilità bisogna intensificare i controlli perché non è così che vinceremo la battaglia contro il Covid. Bene l’attività di controllo nel quartiere collinare da parte dei Carabinieri che hanno multato 44 giovani trovati ancora in giro dopo le 22. Quello che preoccupa è invece l’orda di pregiudicati trovati in strada dai militari. Su 172 persone fermate ben 31 avevano precedenti. Quasi uno su cinque. Un numero che deve far riflettere seriamente su quello che accade nelle nostre strade nelle sere di movida”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto diverse segnalazioni in video.