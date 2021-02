Controlli sulla movida a Napoli, 16 ragazzi sanzionati Mancato rispetto della normativa anti covid

I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno presidiato le zone della movida del centro. Il servizio ha visto impiegati in questo fine settimana - tra sabato e domenica- 100 carabinieri. Nel mirino piazza Santa Maria Maggiore, piazza Bellini, la zona dei Decumani e i Baretti di Chiaia. I carabinieri della compagnia Napoli centro hanno sanzionato per il mancato rispetto delle normative anti contagio 16 ragazzi. I militari dell’arma li hanno trovati mentre bevevano bevande per strada dopo le 18. Tra i sanzionati qualcuno è stato sorpreso in giro dopo il coprifuoco delle 22 imposto per evitare il diffondersi del fenomeno epidemico.