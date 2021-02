Colli Aminei: minaccia la madre, denunciato Nei guai un minore

Gli agenti del commissariato Arenella, su segnalazione della centrale operativa sono intervenuti in viale Colli Aminei per una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato loro di essere stata aggredita dal figlio che, come già avvenuto in precedenti occasioni, le aveva chiesto dei soldi e, di fronte al suo rifiuto, l'aveva minacciata.

Il giovane, un 17enne napoletano, non nuovo ad episodi del genere è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.