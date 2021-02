Droga sequestrata a Fuorigrotta: un arresto Nei guai un 25enne incensurato

Un 25enne incensurato di Fuorigrotta durante una perquisizione domiciliare è stato sorpreso dai carabinieri con 324 grammi di marijuana suddivisi in 3 involucri termosaldati e 1 bilancino di precisione. Poco prima gli stessi carabinieri avevano fermato il suo coinquilino in discesa Coroglio con una bustina di marijuana nelle tasche. Il 25enne è stato arrestato e il suo coinquilino segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.