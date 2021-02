Auto si ribalta in tangenziale: paura e disagi Ferito un 60enne, dinamica da accertare

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente avvenuto in tangenziale a Napoli. Un'auto condotta da un 60enne per cause in corso di accertamento, si è ribaltata.

L'incidente è avvenuto all'altezza di Capodichino. Il conducente rimasto ferito, fortunatamente non è in gravi condizioni. Sul posto, polizia, vigili del fuoco e 118. Code chilometriche e disagi enormi per gli automobilisti, essendo l'auto rimasta a ruote all'aria, al centro della carreggiata.